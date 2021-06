Tornano sotto quota mille i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in un giorno: oggi 20 giugno il ministero della Salute comunica 881 positivi e 17 morti nelle ultime 24 ore. Calano però notevolmente – come spesso accade nel fine settimana – il numero di tamponi molecolari e antigenici processati: solo 150.522. Di conseguenza, il tasso di positività resta stabile allo 0,6 per cento. Anche oggi sono solo 12 i nuovi ingressi in terapia intensiva: il saldo tra entrate e uscite è -5 e fa calare il totale dei pazienti Covid ricoverati in T. I. a 381. I ricoverati in area medica sono invece in totale 2.404, rispetto a sabato sono 60 in meno.

In questa settimana la discesa dei contagi ha subito una nuova accelerazione: da lunedì a domenica sono 8.112 i nuovi casi registrati, contro i 12.461 della settimana precedente. Un calo del 35 per cento.