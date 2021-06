“È la soluzione più veloce e mi evitava di aspettare, avevo l’appuntamento il 5 agosto: così ho risolto i problemi per le vacanze o per vedere i miei nonni”. Da ieri nelle farmacie di Torino ci si può vaccinare. A spiegarlo il presidente di Federfarma Marco Cossolo: “Siamo molto soddisfatti, ci sono mille cittadini di Torino che verranno vaccinati oggi, nella prossima settimana 8mila – ha detto davanti alla farmacia di San Salvario, dove per l’occasione è andato anche il presidente della Regione, Alberto Cirio – Nella prima ora di accesso alla piattaforma sono stati attivati 80mila contatti. Il cittadino tende ad andare in farmacia invece che online, questo prova che chi ha problemi con le tecnologie riesce intanto a superare le perplessità e ad avere una consulenza”.