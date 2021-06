È Maria Antonietta Ventura la candidata alla presidenza della Regione Calabria espressa dal centrosinistra con il Movimento 5 stelle. Lo ha confermato lei stessa. 53 anni, presidente del Comitato regionale per l’Unicef e presidente del Cda del Gruppo Ventura, che opera nel settore industriale dell’armamento ferroviario, vive e lavora in Calabria, a San Lucido, nel cosentino. “Sono ancora frastornata”, ha detto all’agenzia Ansa, “e sto cercando di riprendermi. E’ una situazione completamente nuova nella quale devo cercare di calarmi al più presto. Ho accettato appena mi è stato proposto di candidarmi“.

“Io – ha aggiunto – immagino una Calabria più semplice e fruibile per tutto, perché abbiamo le potenzialità per diventare il posto più bello del mondo. Una terra che già di suo è meravigliosa, ma che deve diventare soprattutto vivibile, dove non deve essere tutto complicato. Qui da noi, e lo sappiamo bene, è complicato fare impresa, accedere in ospedale, portare i propri figli all’asilo, tutti temi sui quali si può e si deve lavorare”.

Sulla Ventura convergerebbero anche Leu, Socialisti, Centro democratico e le liste civiche calabresi. Inoltre, da quello che si apprende da fonti locali, di fronte al nome dell’imprenditrice potrebbe dare la sua disponibilità ad un accordo anche Carlo Tansi con le sue liste. Alla scelta si sarebbe arrivati dopo che Pd e M5s avevano compilato una ‘short list’di nomi di possibili candidati, con la ferma intenzione di individuare una figura femminile. Tra i ‘papabili’, la magistrata Gabriella Reillo e una giornalista del quotidiano ‘la Repubblica’ di origini calabresi. Sarebbe però stato Conte in persona a dire no alla candidatura di magistrati.