“È auspicabile per tutti togliere la mascherina almeno all’aperto”. Lo ha detto a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell’Aifa e membro del Cts, ospite di ‘Buongiorno’ che ha aggiunto: “La situazione nel nostro Paese sta andando molto bene ma questo non deve farci abbassare la soglia della sorveglianza e dell’attenzione. Dobbiamo quindi continuare a prestare attenzione soprattutto per gli assembramenti. Sia la stagione che l’andamento della curva epidemica che la vaccinazione di massa sono gli elementi che hanno portato a ciò. Ed è quindi sperabile che ci libereremo molto presto della mascherina, almeno all’aperto”