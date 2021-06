Ebrima Darboe, giocatore della Roma, è tornato in Gambia dopo tanto tempo per festeggiare con la sua famiglia e i suoi amici d’infanzia. “Dopo cinque anni tornare a casa e riabbracciare mia madre è la cosa più bella che potessi vivere. Grazie a tutti per le preghiere per me”, sono state le parole del centrocampista in un video sui social, mentre abbraccia la famiglia nel quartiere dove è cresciuto. Il calciatore gambiano è arrivato in Italia, insieme ad altri migranti, quando era molto giovane ed è stato incluso nel progetto Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo) e successivamente affidato a un assistente sociale.