24′ – Problemi per Chiellini, il capitano dell’Italia costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto entra Acerbi.

19′ – Annullato! Chiellini di testa aveva portato in vantaggio gli azzurri sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il Var ha annullato la rete del capitano dell’Italia per un tocco con il braccio.

18′ – GOL ITALIA!

13′ – L’Italia preme con pressing alto e densità a centrocampo per poi sfogarsi sulle fasce, spingendo con Berardi e Spinazzola. Buon avvio degli azzurri.

10′ – Occasione per l’Italia! Spinazzola affonda a sinistra saltando Mbabu e crossa: Immobile di testa la manda sopra la traversa.

9′ – Dopo i primissimi minuti di maggior presenza offensiva, adesso è l’Italia tenere il pallino della manovra e la Svizzera aspetta gli azzurri nella propria trequarti.

5′ – È Berardi il più attivo degli azzurri: l’attaccante del Sassuolo sulla sinistra è finora stato pericoloso già in due occasioni.

3′ – La Svizzera parte provando a tenere il pallino del gioco, azzurri pronti in ripartenza. Il primo affondo è di Berardi, mura dalla difesa elvetica.

1′ – Fischio d’inizio dell’arbitro Sergey Karasev.

Si parte – Squadre sul terreno di gioco e inni nazionali. Sugli spalti 16mila spettatori, il massimo possibile con le regole anti-Covid. Molti spettatori sono di nazionalità svizzera.

Le formazioni ufficiali – A un’ora dal fischio d’inizio di Italia-Svizzera, secondo impegno degli azzurri nel gruppo A di Euro 2020, sono ufficiali le formazioni che alle 21 scenderanno in campo all’Olimpico. Un solo cambio per Roberto Mancini rispetto all’undici scelto per affrontare la Turchia: al posto di Alessandro Florenzi c’è Giovanni Di Lorenzo. Il ct svizzero ha invece scelto il 3-4-1-2 confermando quasi in toto la formazioni che ha pareggiato contro il Galles. Con una vittoria la Nazionale sarebbe certa degli qualificazioni agli ottavi e si giocherebbe il primo posto nel girone contro i gallesi – che hanno sconfitto 2-0 la Turchia – nell’ultimo turno in programma il 26 giugno. Quella di stasera sarà la sfida numero 59 sfida tra le due Nazionali: gli azzurri hanno collezionato 28 vittorie, in 22 occasioni è finita in pareggio e gli elvetici si sono imposti 8 volte.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi-Immobile-Insigne. Allenatore: Mancini

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Allenatore: Petkovic