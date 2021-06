La mattina della conferenza, all'apertura del mercato azionario in Europa, il titolo della Coca-Cola sfiorava i 56,18 dollari per azione. Dopo le parole del 36enne attaccante della Juventus - “Acqua… bisogna bere acqua” -, il prezzo delle azioni è crollato da a 55,22 dollari. Così, in poche ore, il valore in borsa dell'azienda è passato da 242 miliardi di dollari a 238