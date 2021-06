Un’esplosione e poi le fiamme: un incendio si è scatenato alla centrale chimica Chemtool Incorporated di Rockton, in Illinois. La causa non è ancora nota ma, riportano i media locali, le autorità hanno chiesto ai residenti nel raggio di quasi due chilometri di evacuare in seguito alla possibile fuga di pericoli agenti chimici. La società produce fluidi, lubrificanti e prodotti grassi che sono distribuiti a livello globale.