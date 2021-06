Il malore che ha colpito il calciatore danese Christian Eriksen ha lasciato con il fiato sospeso tutto il mondo, comprese le migliaia di tifosi radunati per il match Danimarca-Finlandia. Dopo chje i soccorsi hanno portato via Eriksen, i tifosi di una parte e dell’altra si sono uniti per esprimere sostegno e vicinanza al calciatore. Dagli spalti della Finlandia hanno cominciato a intonare “Christian”, seguiti dalla risposta dei danesi che invece hanno urlato “Eriksen”. Il risultato è emozionante