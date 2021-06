Sinistra italiana, con i primi firmatari, ha depositato oggi la proposta di legge d’iniziativa popolare in Cassazione per una legge patrimoniale chiamata “Next Generation Tax”. “La nostra proposta intanto mette ordine nella selva delle patrimoniali che non si conoscono come l’IMU sulle seconde case, l’imposta di bollo su titoli e sui conti correnti” afferma Nicola Fratoianni, segretario del partito. Lo scopo della proposta è riequilibrare il carico fiscale. “Noi cancelliamo queste tasse e proponiamo di calcolare il patrimonio complessivo, di ciascuna persona fisica, a partire dal mezzo milione di euro netto calcolato sul patrimonio immobiliare sulla rendita catastale – spiega Fratoianni – fino al milione di euro con un’aliquota dello 0,2%, e poi a crescere fino a un’imposizione del 2% per patrimoni di 50 milioni di euro”. Risorse da rinvestire “secondo l’articolo 3 della Costituzione nei servizi fondamentali dei cittadini”, aggiunge il segretario di Sinistra Italiana. Che specifica: “Abbiamo commissionato un sondaggio ed il 60% degli italiani è favorevole a questa proposta”. Sul sito della campagna ci sarà anche un ‘calcolometro’ dove “ognuno potrà inserire i propri dati e la stragrande maggioranza degli italiani scoprirà che risparmierà grazie alla nostra proposta di legge”. Spiegano i promotori. Tra i primi firmatari di Sinistra italiana ci sono gli ex M5S, come le senatrici Elena Fattori, Virginia La Mura, Paola Nugnes e la deputata Doriana Sarli. “Sarebbe bello che che il nuovo M5S, guidato da Giuseppe Conte, ci aiutasse nella raccolta delle firme” affermano le parlamentari.