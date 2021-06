“A pranzo con un Capo”. Scegli queste 5 parole e la C maiuscola Francesco Storace per pubblicare la sua foto in compagnia di Gianfranco Fini. L’ex leader di Alleanza nazionale ed ex presidente della Camera riappare così su Twitter: uno scatto al termine di un pranzo con quello che un tempo era il suo uomo della comunicazione. “Con Gianfranco Fini ho lavorato fianco a fianco e poi l’ho combattuto”, scrive Storace nel tweet. “Ma il valore di un rapporto leale nei momenti belli e in quelli peggiori non si dimentica né si rinnega. E oggi due ore a pranzo sono volate via con l’affetto di allora”, aggiunge l’attuale vicedirettore de Il Tempo.

Fini e Storace, l’artefice e il messaggero dello svolta della destra italiana a Fiuggi. Insieme fondarono Alleanza nazionale dalle ceneri del Msi, poi lo strappo nel 2007, con l’addio di Storace che diventò leader de La Destra. L’ultima volta che si erano scritti in pubblico, sempre su Twitter, risale al 2014. Poi più nulla, fino al pranzo e alla foto postata online. Il ritrovo di due volti della destra italiana durante la Seconda Repubblica.