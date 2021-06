Un violento nubifragio si è abbattuto nelle ultime ore sulla città di Roma. Tra le aree più colpite, fanno sapere i Vigili del fuoco, quella di Roma Nord, soprattutto in via Cassia e Ponte Milvio e in corso Francia trasformato in un vero e proprio fiume in piena. Mentre in via Castelnuovo di Porto, vicino a Ponte Milvio, 40 bambini e 6 adulti sono rimasti intrappolati in un asilo a causa di un allagamento. Le squadre di soccorso sono riusciti a far uscire tutti e i bambini sono stati portati in un albergo. I genitori sono sono già stati contattati per andarli riprendere. Sono circa 50 gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle strade e per consentire la ripresa della viabilità