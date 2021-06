“È stabile nella sua gravità” la ragazza 18enne operata ieri al Policlinico San Martino di Genova per una trombosi. La ragazza era stata vaccinata il 25 maggio con il composto Oxford-AstraZeneca. La ragazza aveva partecipato a un Open day. Come ha fatto la donna di 42 anni di Lucca ricoverata in condizioni gravissime nella terapia intensiva dell’ospedale Cisanello a Pisa dopo essere stata colpita da un ictus giovedì scorso. Una settimana prima, il 26 maggio, la 42enne era stata vaccinata con la prima dose di AstraZeneca. La Nazione ha riportato la notizia domenica spiegando che i genitori della 42enne hanno deciso di chiedere copia della cartella clinica all’ospedale e di presentare un esposto ai carabinieri per capire se esista una correlazione fra vaccinazione e malore. La donna non aveva patologie pregresse e viene descritta come sempre in forma e molto attiva.

Foto di archivio