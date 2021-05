“Toti? Per il centrodestra non cambia nulla. Gli auguro buon lavoro. Puntiamo a costruire, non a dividere. Lavoriamo per far vincere le nostre idee. Siamo abituati ai personalismi. A noi interessa il cambio di passo del Governo. Decreto sostengo verrà migliorato in Parlamento. Berlusconi? È ancora convalescente. Credo che lentamente potrà recuperare. Noi che lo conosciamo sappiamo che è un leone. In tempi brevi tornerà protagonista. Senza Berlusconi non ci sarebbe stato un Governo Draghi. Quirinale? Il mio sogno nel cassetto è Berlusconi”. Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.