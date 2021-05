“I tagli della sanità degli ultimi 20 anni si sono fatti sentire, risorse umani e materiali erano insufficienti, ma la professionalità, l’ingegno e il coraggio ci hanno permesso di far pronte al bisogno richiesto. I dati preoccupanti che abbiamo potuto vedere dimostrano il malessere dei sanitari, dati da non sottovalutare e da prendere in considerazione. Molti operatori vorrebbero cambiare lavoro, molti necessitano di cure”. Lo ha detto Monica Falocchi, coordinatrice infermieristica della rianimazione degli Spedali civili di Brescia intervenuta alle commemorazioni sulla Strage di Piazza Loggia. È l’infermiera che, in piena pandemia, era stata fotografata per il New York Times con i segni sul volto della mascherina tenuta per ore durante le giornate in ospedale.