“Gli ambienti chiusi, quando ci sono molte persone, favoriscono la trasmissione del virus. Quando poi si entra in una fase di aperture come questa si raccomanda una migliore ventilazione degli ambienti con aria fresca. Sulla questione se si devono o meno portare le mascherine al tavolo del ristorante, mi pare un dettaglio che più che essere normato necessita di buon senso in un momento di convivialità con le altre persone”. Lo ha evidenziato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) in conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia.