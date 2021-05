Oltre il dolore, la rabbia per una promessa disattesa. Corrado Guzzetti, ristoratore di Vedano Olona, in provincia di Varese, ha denunciato quanto accaduto ai familiari delle vittime della funivia Stresa-Mottarone: “Ci hanno detto che si sarebbero fatti i funerali di Stato e che avrebbero pensato a tutto loro – si è sfogato con l’Ansa – poi si sono rimangiati tutto, negandosi al telefono”. Guzzetti, che sta seguendo da vicino quanto successo sulla montagna tra Lago Maggiore e Lago d’Orta, è l’ex cognato di Vittorio Zurloni, il 55enne morto insieme ad Elisabetta Personini, 37 anni, con la quale si era sposato un mese fa, e al loro bambino di cinque anni, Mattia.

“Sono amareggiato per me e per i miei nipoti e voglio smascherare a nome di tutte le vittime queste promesse da marinaio fatte dalla politica”. Ieri Guzzetti aveva dichiarato che “le condoglianze della politica mi fanno solamente più rabbia, perché la responsabilità di queste tragedie è la loro”. Il sindaco di Varese ha proclamato proprio per domani, giovedì 27 maggio, il lutto cittadino, nel giorno dei funerali della giovane coppia Alessandro Merlo e Silvia Malnati.