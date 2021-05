Sono tutti in salvo i cinque ragazzi dati per dispersi nel tardo pomeriggio di oggi in Valpelline (Aosta). Uno, di nazionalità francese, è stato trovato nel bivacco Regondi, dove si era rifugiato per sfuggire alla bufera di neve. Gli altri, invece, erano già scesi a valle ieri e rientrati a casa con un’altra auto. Le ricerche, condotte dal Soccorso alpino valdostano e dalla guardia di finanza, hanno coinvolto una ventina di persone.

A lanciare l’allarme erano stati i parenti dei ragazzi, preoccupati quando non li hanno visti tornare a casa. Si tratta di quattro cittadini milanesi e un giovane di nazionalità francese. A complicare l’intervento dei soccorsi è stata l’impossibilità per gli elicotteri di risalire la montagna a causa delle intemperie. I soccorritori sono stati costretti a continuare le ricerche a piedi. La zona su cui sono intervenuti è quella intorno al bivacco Regondi, sopra Ollomont. Sul posto sono giunti un medico e le guide del Soccorso alpino valdostano, in partenza anche alcuni finanziari del Soccorso alpino delle Fiamme gialle. I cinque ragazzi erano diretti al lago di Clusaz con partenza da località Glacier, dove è stata trovata la loro auto.

