Sono 6.659 i nuovi casi positivi al coronavirus accertati oggi in Italia, frutto di 294.686 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta così al 2,2%, in calo rispetto al 2,5% di ieri. Sono invece 136 i morti in un giorno, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Prosegue l’alleggerimento della pressione sugli ospedali: oggi sono 1.805 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 55 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore gli ingressi giornalieri sono stati 63, nettamente in calo rispetto ai 99 di venerdì. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 12.493 persone, con un calo di 557 unità.

Il numero dei contagi giornalieri è in calo rispetto a venerdì (i positivi erano stati 7.567, circa mille in più), ma è evidente il trend in diminuzione soprattutto se si guarda ai dati di sabato scorso: l’8 maggio i nuovi casi erano 10.176 e il tasso di positività era al 3%, 0,8 punti percentuali più alto. Anche l’andamento settimanale testimonia la discesa del numero di nuovi positivi: 42.189 casi trovati tra lunedì e sabato, contro i 58.186 accertati negli stessi giorni della scorsa settimana. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.153.374, i morti 124.063. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.696.481, con un incremento di 13.292 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 332.830, in calo di 6.776 rispetto a venerdì.

In questa settimana i ricoverati in ospedale sono calati di 2.927 unità, mentre da sabato scorso si registra un -3.306. Nei reparti di terapie intensiva invece negli ultimi 7 giorni si è passati da 2.211 a 1.805 pazienti (-404). Anche il trend degli ingressi giornalieri segnala un ulteriore calo: da lunedì ad oggi ci sono stati 514 ingressi, nei primi sei giorni della scorsa settimana furono 745. Si registra anche una diminuzione del numero dei morti: questa settimana finora sono stati 1.230, mentre nella precedente erano stati 1.517 in sei giorni.

Oggi solo la Regione Lombardia registra più di mille casi: sono 1.154 i nuovi contagi, con 22 decessi. La Campania registra 946 positivi in 24 ore, in calo rispetto a venerdì. Migliorano i dati anche nel Lazio, che oggi conta 621 casi. Seguono la Puglia (567), la Sicilia (557) e l’Emilia-Romagna (530). Ancora meno contagi accertati in Toscana (491), in Piemonte (472) e in Veneto, che oggi scenda a 343 nuovi contagi.