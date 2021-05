Durante il question time alla Camera dei deputati, il presidente del Consiglio, Mario Draghi è intervenuto anche sul tema del settore wedding che da settimane chiede nuovi protocolli per poter far ripartire i matrimoni. Draghi ha specificato che il tema “sarà argomento della prossima cabina di regia lunedì 17 e sarà l’occasione per dare maggiori certezze a tutto il comparto che ha subito danni significativi”. “Dobbiamo però essere attenti a bilanciare le ragioni dell’economia con quelle della salute – ha aggiunto il premier – I matrimoni sono un’occasione di socialità che può favorire la diffusione del contagio. Serve un un approccio graduale, allentando le restrizioni a seconda dell’andamento epidemiologico”.

Il presidente del Consiglio si è poi rivolto alle coppie: “Capisco la preoccupazione di chi sta preparando il proprio matrimonio – ha specificato – Il festeggiamento è un desiderio che abbiamo avuto tutti ma è fondamentale avere pazienza per evitare che una occasione di gioia e spensieratezza si trasformi in un potenziale rischio per i partecipanti”.