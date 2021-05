La Juventus femminile ha vinto il campionato di Serie A per la quarta volta consecutiva. Decisivo per la squadra guidata da Rita Guarino il successo ottenuto a Vinovo sul Napoli, battuto 2-0. I gol scudetto, arrivati entrambi nel primo tempo, portano la firma di Girelli e Bonansea. Nonostante la partita in meno, gli undici punti di distacco del Milan rendono matematicamente impossibile la rimonta a due giornate dalla fine.

Il tricolore arriva al termine di una stagione praticamente perfetta: le ragazze in bianconero hanno portato a casa 20 successi su 20 gara giocate riconfermandosi la squadra più forte del campionato. Contro il Napoli sarebbe bastato un solo punto, ma già nel primo tempo le due azzurre hanno chiuso la pratica partenopea aprendo ai festeggiamenti.

La prima rete di Girelli, capocannoniera del campionato, è arrivata su una respinta corta della portiera Tasselli che si era già opposta ad un colpo di testa ravvicinato della numero dieci juventina su assist di Maria Alves. Il raddoppio a firma di Bonansea si concretizza dopo pochi minuti, al termine di un’azione fotocopia su cui la centrocampista con la maglia numero undici sfrutta un cross dell’esterna brasiliana ex Santos colpendo a meno di un metro dalla linea di porta. Tasselli ancora battuta e Juventus campione d’Italia.