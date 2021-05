Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa nella sede di Fratelli d’Italia, ha dichiarato di non aver mai capito bene cosa vuol dire il termine gender (tema sul quale il partito di cui è presidente fa opposizione): “Lei sa cosa vuol dire gender?”, è stata la domanda di una giornalista. “Ah, guardi, io non l’ho mai capito bene”, ha risposto Meloni, per poi aggiungere: “E nemmeno quelli che lo sostengono, visto che ne propongono sempre di nuovi”.