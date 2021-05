“Io di esponenti dei servizi segreti ne ho incontrati a decine, non sull’autogrill, ma per parlare di immigrazione, sicurezza. Mi sembra assolutamente normale, poi uno può incontrarli in un autogrill o nel suo ufficio, non mi sembra niente di particolare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, che conversando con i giornalisti a margine della presentazione delle proposte della Lega sull’Agricoltura, ha difeso Matteo Renzi e liquidato come “inesistente” la polemica a proposito dell’incontro tra il leader di Italia e l’agente Marco Mancini raccontato da report (su Rai3) in un servizio di Giorgio Mottola. “Io quando li incontro parlo di sicurezza nazionale, non di politica”.