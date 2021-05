“Anche oggi si riducono i letti di terapia intensiva occupati. Se andrà avanti così ancora per qualche giorno porteremo in Cdm la richiesta di riaprire. I numeri sono incoraggianti, da tre settimane. Decreto sostegno bis? Prima si trovano soldi veri per le imprese e tutte le attività chiuse per decreto meglio è. L’obiettivo è portarlo in settimana”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, al termine di una riunione con ministri e sottosegretari di partito.