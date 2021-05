Da settimane stava in allerta per la presenza di cinghiali nella sua proprietà, così, quando domenica sera ha notato dei movimenti nel suo orto, ha imbracciato il fucile e ha sparato. Peccato che a muoversi nel verde non era un branco di animali, ma la moglie che non è riuscito a riconoscere e causa del buio della notte. fortunatamente la donna è stata solo ferita alla spalla dal marito, un 70enne di Giungatelle, frazione di Montecorice, in provincia di Salerno.

La donna, 64 anni, che si trovava nell’orto della loro abitazione, è stata poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Vallo della Lucania, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Perdifumo, coordinati dalla compagnia di Agropoli, che hanno fornito una prima ricostruzione.

Un incidente che poteva avere un esito di gran lunga peggiore, ma che consente di riaprire la discussione attorno alla difficile questione della presenza di cinghiali nel Salernitano e soprattutto nell’area Parco.