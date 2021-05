Ha preso il via all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma il ciclo di vaccinazione dei calciatori azzurri del centro-sud Italia in vista dei campionati Europei di calcio che inizieranno l’11 giugno a Roma. L’attaccante Ciro Immobile ha parlato con i cronisti: “Siamo felici e orgogliosi di aver fatto questo e di essere d’esempio per tutti per ribadire ancora una volta che la vaccinazione è importante: spero che arriverà presto per tutti”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha aggiunto: “Ringrazio il governo, la Uefa e il generale Figliuolo che ha concesso questa opportunità”. Infine le parole del direttore sanitario Francesco Vaia: “Credo che gli Europei saranno un’occasione simbolica per dire che stiamo tornando alla normalità”.