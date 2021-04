“Se il governo decide una cosa non è pensabile che chi ne fa parte raccolga delle firme contro le decisioni che ha preso. Questo crea confusione ed è esattamente l’opposto di quello che serve all’Italia in questo momento. Peraltro credo che questo tema venga usato come un manganello per nascondere delle difficoltà interne”. Lo ha detto a Sky TG24 Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ospite di Timeline, riferendosi alla raccolta firme contro il coprifuoco rilanciata da Matteo Salvini.