Il premier socialista Edi Rama si avvia verso la riconferma alla guida dell’Albania. Per lui si tratterà del terzo mandato. Dopo un primo exit poll incerto domenica sera che pronosticava un un testa a testa fra maggioranza ed opposizione, lo scrutinio delle schede nel 33 per cento dei seggi elettorali prefigura una vittoria di Rama con il 49,4% dei voti e circa 10 punti di vantaggio sul Partito democratico, principale formazione di centrodestra guidata da Lulzim Basha.

Con i voti del Movimento socialista per l’integrazione, l’opposizione raggiungerebbe il 46 per cento. Il sistema proporzionale regionale non traduce però la percentuale a livello nazionale in un numero preciso di seggi. Infatti, in 12 collegi elettorali, il Partito socialista sarebbe in testa in 9 di essi ed attualmente si troverebbe con 76 seggi su 140. I risultati garantirebbe quindi la maggioranza e darebbero alla forza che sostiene il premier Rama 2 seggi in più di quanti ne aveva ottenuti nelle Politiche del 2017.

In caso di vittoria, Rama sarebbe il primo premier a governare per tre mandati nell’Albania post comunista. Un sondaggio condotto per Euronews Albania dall’Mrb, parte del gruppo Kantar con sede a Londra, ha previsto che i socialisti vinceranno con circa il 46% dei voti mentre i democratici dovrebbero fermarsi al 42%. L’affluenza preliminare di domenica è stata di quasi il 48%, leggermente superiore rispetto a quella di quattro anni fa.