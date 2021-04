Una ex infermiera di 31 anni e il fidanzato di 32 sono stati arrestati per spaccio e produzione di droga dagli agenti della Squadra mobile di Milano che nel loro appartamento e in cantina hanno trovato un piccolo laboratorio chimico. I due, infatti, avevano gli strumenti e le formule chimiche per sintetizzare la Dmt, una sostanza allucinogena che estraevano dalla radice di mimosa attraverso un processo chimico che prevedeva l’uso di etere di petrolio.

I due erano sotto osservazione da giorni da parte delle dell’ordine. Fino alle 16:30 di ieri, quando i poliziotti appostati per controllare i movimenti della coppia hanno visto la donna uscire e spostarsi con la sua auto: da quel momento è bastato seguirla per coglierla in flagrante mentre vendeva dosi a una ragazza che era salita in auto e scesa dopo poche decine di secondi.

La donna aveva con se 3 grammi di cocaina, 2 grammi di Mdma, 11 grammi di ketamina e 4 pasticche di ecstasy, all’interno dell’auto anche un ricettario con le firme di un medico che ne aveva denunciato la scomparsa lo scorso ottobre e un quaderno con le formule chimiche per l’estrazione degli stupefacenti.

L’ultima fase dei controlli svolti dagli agenti di polizia si è tenuta nella cantina della donna. La perquisizione ha portato al sequestro di 160 grammi di ketamina, 210 grammi di cocaina e di un frullatore, strumento ideale per tagliare e preparare la droga. La 30enne bresciana e il compagno sono stati processati per direttissima ieri mattina e ora sono detenuti presso il carcere di San Vittore.