Già a inizio marzo il cancelliere austriaco Sebastian Kurz aveva fatto sapere che l’Austria guardava anche alla Russia per poter contare sulla prevenzione di Covid grazie al vaccino Sputnik V. Oggi Vienna ha annunciato la decisione di acquistare il composto, sviluppato dall’istituto Gamaleja di Mosca e distribuito dal fondo sovrano russo, che sarà utilizzato dopo l’autorizzazione da parte dell’Agenzia europea per i farmaci. “Abbiamo accettato di acquistare 1 milione di dosi di vaccino Sputnik, che è già utilizzato in più di 50 Paesi. Non vediamo l’ora di una rapida registrazione da parte del regolatore europeo Ema, perché ogni vaccino aggiuntivo ci aiuterà a salvare vite, salvare posti di lavoro e tornare alla normalità più velocemente” ha detto il cancelliere Sebastian Kurz in una dichiarazione citata da Ria Novosti. A oggi l’Austria ha registrato 593.000 cadi di contagi e poco meno di 10mila morti.

L’annuncio su Sputnik è arrivato nel giorno in cui ha giurato a Vienna Wolfgang Mueckstein, il nuovo ministro alla Salute e agli affari sociali. Succede al verde Rudolf Anschober che si era dimesso la scorsa settimana per un esaurimento a causa del super lavoro della pandemia. “Gli ultimi 15 mesi pesano come 15 anni”, aveva detto martedì scorso. Mueckstein si è presentato alla Hofburg senza cravatta e in scarpe da ginnastica. Il medico, da sempre vicino al mondo verde, è co-titolare di uno studio medico associato, specializzato nella prevenzione delle malattie, e membro del direttivo dell’ordine dei medici viennese.

L’Austria da maggio riaprirà gradualmente tutti i settori, dalla cultura allo sport, dalla gastronomia al turismo anche grazie alle forniture extra di dosi Biontech Pfizer annunciate dall’Ue. Kurz nei giorni scorsi si era detto soddisfatto che sia stato evitato un nuovo lockdown su tutto il territorio nazionale e che “gli scenari di fine mondo” non si siano avverati. Il cancelliere aveva definito la situazione epidemiologica “relativamente stabile”. Le riaperture avverranno con prudenza e si baseranno su mascherine, tamponi e green pass. A fine mese – ha annunciato – saranno vaccinati tutti gli insegnanti e i poliziotti.