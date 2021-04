Il condannato in via definitiva per corruzione Roberto Formigoni tornerà a ricevere il vitalizio. La commissione contenziosa del Senato, presieduta da Giacomo Caliendo (Forza Italia) ha infatti annullato la delibera Grasso che prevede la sospensione della pensione per i parlamentari in seguito alle condanne. Secondo l’Adnkronos la decisione, non riguarda solo Formigoni, ma ha valenza erga omnes, comprendendo anche il caso di Ottaviano Del Turco, l’ex governatore condannato per le mazzette nel caso della sanitopoli abruzzese, che così potrebbe “recuperare” il vitalizio sospeso. Le motivazioni della decisioni saranno depositate stasera. Come anticipato da il Fatto quotidiano nei giorni scorsi, proprio la decisione su Formigoni era strettamente legata a quella di Del Turco: il primo protesta dal 2019 adducendo come motivazione “l’indigenza”, il secondo è invece gravemente ammalato.

Neanche il tempo di comunicare la sentenza della commissione e già l’ex presidente della Lombardia, interpellato dall’agenzia Adnkronos, commentava: “Una decisione giusta, che pone rimedio ad un errore clamoroso“, ha detto. “Ero convinto del mio diritto, per cui ringrazio che si sia posto rimedio“. Formigoni è ai domiciliari dal 22 luglio 2019: è uscito dopo 5 mesi di carcere e in totale deve scontare 5 anni e 10 mesi. A febbraio 2019 infatti la Cassazione ha sancito in via definitiva la sua condanna per corruzione con i soldi fuoriusciti dalla casse dell’istituto Maugeri di Pavia e dell’ospedale San Raffaele di Milano. Ma non solo, il 17 settembre scorso la Corte dei Conti lombarda ha condannato in solido l’ex presidente della Regione, gli ex vertici della Fondazione Maugeri, la Fondazione stessa, il presunto faccendiere Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone, al risarcimento di un danno erariale di quasi 47,5 milioni per il caso Maugeri a favore della Regione Lombardia. Formigoni, nonostante le condanne, protesta da più di due anni perché chiede a Palazzo Madama l’erogazione del vitalizio per il suo sostentamento: a dire il vero ha già ottenuto un “vitalizio di cittadinanza” di 700 euro al mese, ma non si è fermato finché non è riuscito a riavere il privilegio interno di 7mila euro al mese.

Formigoni, che si dice praticamente “indigente”, a maggio scorso (in piena emergenza Covid) scriveva editoriali su Libero per difendere la sanità lombarda: ovvero il Celeste, condannato per tangenti alla sanità regionale, difendeva Fontana e Gallera sul quotidiano della famiglia Angelucci (il re delle cliniche private). Del resto il profilo del politico è ormai chiaro. Solo nel 2019, i giudici di Cassazione avevano motivato la pena nei suoi confronti parlando di “mercimonio della propria funzione“. Oggi il Senato lo ha ritenuto meritevole di tornare a ricevere il vitalizio destinato ai parlamentari in pensione.

Ma non c’è solo Formigoni che presto potrà tornare a godere del privilegio pieno. Stando alle indiscrezioni, la decisione dovrebbe riguardare anche Del Turco. A confermarlo è stato l’avvocato Maurizio Paniz: “Ora l’Ufficio di presidenza del Senato dovrebbe prendere atto della decisione della Commissione Contenziosa e disporre la prosecuzione del pagamento del vitalizio all’ex senatore Del Turco, altrimenti sarà la stessa Commissione a disporlo, essendo già stato presentato il relativo ricorso. Spero anche che l’annullamento della delibera Grasso, venga recepito dagli organi giurisdizionali della Camera per eliminare l’omologa delibera Boldrini, impugnata dal alcuni ex parlamentari, tra cui l’ex ministro De Lorenzo che io assisto”. Delibera, ha ricordato Paniz, che l’ex ministro napoletano “ha impugnato oltre quattro anni fa…”.