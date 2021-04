Cassonetti e altri oggetti rovesciati lungo via del Corso, traffico bloccato sul Muro Torto e cariche della polizia a piazzale Flaminio: la manifestazione dei ristoratori a Roma ha vissuto altri momenti di tensione poco dopo le 17, quando un gruppo di manifestanti del sit in IoApro si è diretto verso via del Corso, alcuni verso piazza del Popolo. Altri invece si fermati lungo il Muro Torto, per poi ricongiungersi al primo gruppo.

In precedenza, altri tafferugli si erano verificati in piazza San Silvestro, dove erano stati lanciati petardi e altri oggetti verso le forze dell’ordine: i ristoratori presenti, circa 500 persone secondo le prime informazioni, insistevano nel voler raggiungere Montecitorio, sede della Camera dei deputati, pur non essendo stati autorizzati dalla Questura. Un gruppo di manifestanti del sit-in ha poi lasciato piazza San Silvestro e si è spostato vicino al Parlamento. I manifestanti di trovavano in via dei Prefetti, a due passi dalla Camera, fermi di fronte a un cordone delle forze dell’ordine. A quel punto hanno deciso di cambiare direzione e percorrere via del Corso.

Alcuni militanti di Casapound si sono uniti ai manifestanti già nel primo pomeriggio a piazza San Silvestro. Molti di loro, per lo più senza mascherina, gridavano “riaperture subito“. “La paura di morire non ci sta facendo vivere”, recitava uno striscione esposto. “Siamo qui a sostegno delle categorie colpite perché lavorare è un diritto”, ha spiegato un militante. Attorno alle 16.30 gruppo di manifestanti si è staccato dal sit-in non autorizzato e, passando per le vie laterali, ha provato a dirigersi verso piazza del Popolo. Tutte le strade di accesso a Montecitorio sono chiuse. Blindati e idranti sono schierati per contenere la manifestazione. Diverse pattuglie anche della Polizia Locale sono impegnate nei servizi di viabilità e nelle chiusure nell’area attorno a piazza di Montecitorio.

Prima dell’inizio della manifestazione, più di 50 persone dirette a piazza San Silvestro sono state fermate e identificate. “Non siamo partite Iva, siamo persone, siamo famiglie – dice un manifestante arrivato da Napoli – non siamo delinquenti, siamo persone che lavoravano 14 ore al giorno”. Mentre un altro aggiunge: “Ci negano anche il diritto di manifestante. E’ stata un’impresa arrivare qui”.