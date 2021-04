La premier norvegese Erna Solberg è stata multata con 20mila corone norvegesi (circa 2.000 euro) per avere organizzato a febbraio la festa per i suoi 60 anni in un resort in montagna. Al party aveva invitato 13 suoi famigliari, quando il limite imposto dalle norme in Norvegia per la pandemia è di dieci. Da lì sono scattate le indagini, chiuse, come ha riferito il capo della polizia Ole Saeverud, dalla sanzione.

“Io, che ogni singolo giorno parlo del controllo delle infezioni al popolo norvegese, avrei dovuto conoscere meglio le regole. Ma la verità è che non ho controllato abbastanza bene, e quindi non mi ero resa conto che quando una famiglia esce tutta insieme è composta da più di dieci persone”, aveva ammesso in un chiarissimo mea culpa la premier, che si era scusata per la violazione.

La polizia ha spiegato che nella maggior parte di questi casi viene chiuso un occhio, ma l’episodio che ha visto protagonista il primo ministro è ben diverso perché la Solberg è sempre stata per il rigore. “Anche se la legge è uguale per tutti, non tutti sono uguali di fronte alla legge”, ha chiarito Saeverud, giustificando la multa.