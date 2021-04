I “coaguli di sangue combinati con bassi livelli di piastrine” sono un “possibile effetto collaterale molto raro” del vaccino Astrazeneca. È questa la conclusione a cui è arrivata l’Agenzia europea del farmaco al termine di settimane di verifiche e controlli sul siero anti-Covid della casa anglo-svedese, scattati dopo che in diversi Paesi europei sono stati accertati casi di trombosi cerebrali conseguenti alla somministrazione. La direttrice dell’Agenzia, Emer Cooke, ha spiegato in conferenza stampa che al momento “non è dimostrato alcun nesso con l’età”, ma ha ribadito che si tratta di eventi rarissimi che non intaccano il rapporto benefici-rischi del vaccino. “Covid-19 è una malattia molto seria con alti tassi di ospedalizzazione e morte. Sta ancora causando migliaia di morti in Europa”, ha fatto notare Cooke, invitando a “usare tutti i vaccini che abbiamo“. L’Ema ha deciso di non fornire indicazioni su un eventuale stop di Astrazeneca per certe categorie di persone, ribadendo che “non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione”, quindi “non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche“.

Stando agli ultimi dati (relativi al 22 marzo), in tutta l’Ue sono stati registrati 62 episodi di trombosi del seno venoso cerebrale e 24 di trombosi venosa dell’addome, di cui 18 mortali. “La maggior parte dei casi segnalati si è verificata in donne di età inferiore a 60 anni entro 2 settimane dalla vaccinazione”, spiega Ema. Ma sulla base delle “prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati”. L’ipotesi – già avanzata da un team di esperti tedeschi nelle scorse settimane – è che all’origine di tutto ci sia una “risposta immunitaria al vaccino che porta a una condizione simile a quella osservata a volte nei pazienti trattati con eparina, definita trombocitopenia indotta dall’eparina”, ha chiarito Cooke. In attesa di nuove informazioni, l’Ema ha deciso di aggiornare il bugiardino del vaccino e di diffondere “avvisi” alle autorità sanitarie. Riconoscendo i “segni precoci dei coaguli di sangue e delle piastrine basse e trattandoli precocemente“, infatti, “gli operatori sanitari possono aiutare le persone colpite da questi eventi nel loro recupero ed evitare complicazioni“. Tra le sirene d’allarme il comitato elenca: fiato corto, dolore al petto, gonfiore delle gambe, persistente dolore addominale, mal di testa e vista offuscata.