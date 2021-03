Una iniezione di fiducia. Dopo il premier francese anche quello inglese, Boris Johnson, ha offerto il braccio per ricevere la prima dose di vaccino Astrazeneca. In Europa – dove ogni stato ha preso decisioni diverse – si tratta di ricostruire la fiducia in una campagna vaccinale che presenta ancora molti limiti. Nel Regno Unito di evitare che la stessa fiducia venga scalfita facendo perdere slancio a una azione in piena corsa con numeri da record.

Sviluppato a Oxford e prodotto da AstraZeneca il vaccino nei giorni scorsi era stato sospeso sulla base d’allarmi legati a singoli episodi di presunti effetti collaterali più gravi. Allarmi giudicati sin dall’inizio “infondati” Oltremanica e ridimensionati infine ieri anche dal nuovo via libera dell’Agenzia europea del farmaco. Da Berlino, da dove era partito l’alter che con un effetto domino ha coinvolto tutti i paesi, intanto arriva la notizia che i ricercatori “hanno identificato la causa dei coaguli”.

I’ve just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.

Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.

Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.

Let’s get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021