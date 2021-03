Italia spaccata a metà dal coronavirus, con 11 Regioni in zona rossa e tutte le altre in arancione (a eccezione della Sardegna che resta in zona bianca). È l’effetto della stretta anti-pandemia chiesta dal Comitato tecnico scientifico e varata dal governo con il decreto legge approvato in mattinata. L’esecutivo guidato da Mario Draghi ha messo in campo diverse misure, tra cui il lockdown nazionale nei giorni di Pasqua, il passaggio automatico in zona arancione di tutte le Regioni attualmente gialle e l’introduzione della soglia dei 250 casi per 100mila abitanti per lo slittamento in zona rossa. Nuovi parametri che sono stati resi effettivi dal ministero della Salute con le consuete ordinanze: da lunedì 15 marzo, quindi, passano in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Tutte le altre Regioni saranno in area arancione: si tratta di Abruzzo, Toscana, Umbria, Calabria, Liguria, Sicilia, Valle D’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano (dove in realtà sono in vigore restrizioni da zona rossa per volere della giunta provinciale). La Sardegna resta bianca, mentre sulla Basilicata (finora in rosso) “è in corso una verifica dei dati”.

Dl Covid, sparisce (per ora) la zona gialla – I provvedimenti firmati dal ministro Roberto Speranza sono la diretta conseguenza del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri. Nel corso della riunione, durata quasi due ore, non sono mancate le solite divisioni all’interno del governo tra ‘rigoristi’ come Speranza e ministri ‘aperturisti’, soprattutto di area Lega. Alla fine è prevalsa la linea della prudenza: l’esecutivo è stato costretto a stringere ulteriormente le restrizioni a pochi giorni dall’ultimo dpcm a causa dell’impennata dei contagi, favorita dalle varianti, e del forte aumento dei ricoveri in terapia intensiva (ora sopra la soglia critica del 30%). Il provvedimento, in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, prevede innanzitutto la sospensione “di fatto” della zona gialla: anche se una Regione dovesse essere compatibile con questa fascia di rischio, rimarrebbe comunque in arancione. Più facile, inoltre, finire in zona rossa: ora basterà un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti. Per aiutare le famiglie a gestire questa fase, sono stati stanziati 209 milioni per i congedi parentali.

Le regole delle prossime settimane – Come di consueto, chi vive in zona arancione non potrà spostarsi dal proprio Comune, ma sarà comunque possibile fare visita una sola volta al giorno ad amici e parenti che abitano nel proprio Comune, dalle 5 alle 22, massimo in due persone (oltre ai minori di 14 anni, ai disabili e alle persone non autosufficienti conviventi, che non rientrano nel calcolo). La deroga non è consentita in zona rossa, dove ogni spostamento dovrà essere motivato con autocertificazione ed è anche prevista la chiusura di parrucchieri e centri estetici.

Le regole a Pasqua – Durante le festività pasquali, invece, cioè dal 3 al 5 aprile, tutta l’Italia sarà una grande zona rossa (a eccezione di chi dovesse trovarsi in zona bianca). In quei giorni, quindi, ci potrà allontanare da casa solo per motivi di salute, lavoro o necessità. C’è però una deroga: sarà possibile spostarsi una volta al giorno verso altre abitazioni private, tra le 5 e le 22, purché si rimanga all’interno della propria Regione.

Congedi parentali: stanziati 209 milioni – Per aiutare le famiglie messe in difficoltà dalle nuove restrizioni, il governo ha dato il via libera ai congedi parentali. I lavoratori dipendenti che vivono in Regioni dove sono sospese le lezioni in presenza o hanno figli in quarantena/positivi al Covid, potranno usufruire di congedi parzialmente retribuiti. Per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari ci sarà invece la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021. Sul tema è subito intervenuta la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, che risponde alle richieste avanzate da Regioni e altre amministrazioni locali sulle garanzie da dare a famiglie e aziende: “Dal Consiglio dei ministri via libera immediato alle risorse per finanziare i congedi parentali – ha scritto su Twitter – Questa mattina i presidenti di Regione avevano chiesto al governo contestualità tra nuove restrizioni e aiuti alle famiglie. Il Cdm ha dato loro una risposta precisa e immediata”. Il nuovo decreto infatti prevede lo stanziamento di 209 milioni per i congedi parentali che saranno retroattivi – dal 1 gennaio 2021 – con retribuzione al 50% chi ha figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni saranno fruibili senza retribuzione. In alternativa si prevede, per chi ha figli under 16, il diritto allo smartworking. Per i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine è invece previsto un bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana.