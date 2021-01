È l’uomo simbolo dell’assalto al Congresso americano del 6 gennaio, ma ora è pronto a testimoniare contro l’ex presidente Donald Trump perché è stato proprio lui a incitarlo ad attaccare Capitol Hill. Lo “sciamano” Jacob Chansley, complottista vicino alle teorie di QAnon meglio noto col nome di Jake Angeli, tramite il suo avvocato Albert Watkins ha fatto sapere che le parole pronunciate dell’ex presidente durante il suo comizio poco prima dell’assalto al Parlamento sono state interpretate dal suo assistito come “un invito ad andare al Congresso e combattere”. Ma l’ipotesi della sua testimonianza nel processo per la messa in stato d’accusa di Trump – che lunedì approda al Senato – è stata bocciata dal senatore repubblicano Lindsey Graham, ex alleato di Trump. “Non posso pensare a un modo migliore di trasformare il processo in un circo che chiamare lo Sciamano di QAnon come testimone”, dice Graham.

Il legale di Jacob Chansley, che ha partecipato all’assalto al Congresso con un cappello vichingo ed il volto dipinto, ha poi aggiunto che il suo cliente “si sente tradito dal presidente” che non gli ha concesso la grazia prima della fine del suo mandato. Detenuto in attesa di giudizio, Chansley, insieme ad altri quattro dei rivoltosi arrestati, infatti sarebbe pronto a dire di aver agito perché riteneva che fosse stato Trump a chiederglielo di fare. Una deposizione che andrebbe quindi a sostegno dell’accusa approvata dalla Camera, cioè che l’ex presidente ha istigato l’insurrezione.

Watkins ha parlato dopo che Chansley, apparso ieri di fronte ai giudici, si è dichiarato non colpevole delle accuse, tra le quali ingresso con la forza e resistenza ai poliziotti, che gli vengono contestate. In aula Watkins ha parlato del suo cliente come di non violento che “professa la fede dello sciamanismo”. Watkins ha poi ribadito che il suo cliente per motivi di salute può mangiare solo cibo biologico ed ha chiesto al giudice di accogliere la sua richiesta.