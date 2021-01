Il percorso per affinare il Recovery Plan, coinvolgendo parti sociali ed enti locali, inizia dai sindacati. Venerdì mattina il premier Giuseppe Conte ha incontrato in un videocollegamento di circa tre ore i segretari generali Maurizio Landini (Cgil), Annamaria Furlan (Cisl) e Pierpaolo Bombardieri (Uil), insieme ai ministri dell’Economia, dello Sviluppo, dei Trasporti, del Lavoro e del Sud. Il contributo dei rappresentanti dei lavoratori sarà “valorizzato, perché questo passaggio che faremo con voi ci spingerà a modificare ulteriormente, per quanto necessario e opportuno, questo progetto”, ha detto Conte, dopo aver ringraziato le sigle perché in questi mesi difficili hanno “rinunciato anche alle legittime rivendicazioni“. Nei prossimi giorni “si potranno definire tavoli di confronto per settori e missioni con i ministri direttamente interessati”. Lunedì prossimo sono in agenda incontri con Confindustria, Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti.

Il governo, secondo il titolare del Tesoro Roberto Gualtieri, punta a un “confronto operativo e serrato per rispettare rigorosamente i tempi per la finalizzazione degli interventi e l’attuazione concreta del piano”. E il confronto “deve essere di grande aiuto per arricchire il Piano”. Per esempio “nella componente relativa alla digitalizzazione e innovazione ma anche al sostegno al comparto produttivo industriale italiano, abbiamo anche introdotto uno stanziamento di 2 miliardi che vogliamo utilizzare con un meccanismo a leva per sostenere il rilancio delle filiere produttive. L’idea su come articolare questo fondo sulle filiere produttive è ancora da affinare e la vorremmo affrontare in questo confronto con le forze produttive e sociali”.

Il premier ha ricordato che ora “abbiamo una versione aggiornata, oggettivamente migliorata, del Piano”, riferendosi alle modifiche fatte tra la bozza di dicembre e quella arrivata in consiglio dei ministri il 12 gennaio subito prima che Matteo Renzi aprisse la crisi. “Questo Piano deve servirci a liberare il potenziale di crescita dell’economia, a dare impulso alla produttività e all’occupazione. E lo dobbiamo fare aumentando la capacità del nostro Paese di affrontare queste sfide e le trasformazioni in atto che riguardano anche le modalità organizzative del mondo del lavoro, rafforzando al contempo anche la coesione sociale. Questa è una sfida che possiamo vincere solo insieme”.

Stando alle stime del governo il recovery plan dovrebbe aumentare la crescita del pil di 3 punti al 2026. “Ma a noi non interessa solo il pil. A noi interessa, direi ancor più, che il Piano avrà un impatto positivo anche su tutti gli indicatori di benessere e di sviluppo sostenibile, grazie agli investimenti attivati direttamente e indirettamente, e alle innovazioni tecnologiche introdotte”, ha aggiunto il premier. “Questo piano ha una valenza trasformativa per il Paese: serve a far fare un salto di qualità alla nostra capacità produttiva e occupazionale, a realizzare una svolta risolutiva per la modernizzazione”.



“Chiederemo se e come il piano sarà in grado di portare un impatto occupazionale”, aveva anticipato su Facebook Bombardieri. “E ci aspetteremo di capire se il Governo ha intenzione, così come dice la Commissione Europea, di utilizzare lo strumento del dialogo sociale, ossia attuare il metodo del confronto con le parti sociali, con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, con chi ha voglia e disponibilità di impegnarsi per determinare una scelta diversa del futuro in un momento così drammatico. Verificheremo se c’è un filo comune che lega gli interventi e le riforme che ancora non vediamo declinate e articolate con un’idea di futuro: per ora non l’abbiamo vista”. Sul piano del lavoro “vogliamo capire come si interverrà sulle politiche attive del lavoro in questo Paese: siamo tutti d’accordo che mettere in difficoltà il lavoro attraverso la riduzione dei salari e dei diritti è un tema ormai superato? E quindi lavoriamo tutti insieme per occupare e per creare lavoro stabile? E se sì, come interveniamo? Quali sono le politiche attive e come creiamo un collegamento fra i lavori del domani e la formazione e la riqualificazione di oggi?”.