Sono 17.533 i nuovi casi da coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore, sostanzialmente in linea con i 18mila di ieri. I tamponi effettuati sono però 20mila in più (140.267 contro 121.275). Di conseguenza il tasso di positività passa dal 14,8% al 12,5%, in calo di oltre due punti. Ancora altissimo il numero di morti: altre 620 persone sono decedute a causa del Covid-19. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, c’è un leggero incremento (+22) dei pazienti ricoverati in area medica, che tornano a quota 23.313. Invariati a 2.587 i posti letto occupati in terapia intensiva.

Tra le Regioni è sempre il Veneto a registrare il maggior incremento di casi: sono 3.388 con 17mila test. 2.026 i positivi accertati in Emilia Romagna, mentre la Lombardia si ferma leggermente sotto quota 2mila (1.963). Seguono Lazio, Sicilia e Puglia, tutte sopra i mille casi quotidiani. +984 i contagi in Campania, +845 in Piemonte, +633 in Friuli. Tutte le altre Regioni sono sotto i 500 casi al giorno, a eccezione delle Marche (+564). I territori con il minor incremento di contagi in valori assoluti sono la provincia di Trento (+80), il Molise (+76) e la Valle d’Aosta (+25).

Come già emerso nei giorni scorsi, questa settimana il numero di casi si conferma in leggera crescita rispetto a 7 giorni fa. Da lunedì a oggi sono risultate positive al test 82.062 persone, mentre negli stessi giorni di una settimana fa erano 81.699. Una differenza in realtà minima, che potrebbe essere dovuta anche a ritardi nella comunicazione dei dati da parte di alcune Regioni. In ogni caso, se si confrontano i contagi degli ultimi giorni con quelli delle settimane precedenti, emerge la fotografia di una situazione sostanzialmente stabile. Due settimane fa, cioè tra lunedì 21 e venerdì 25 dicembre, erano stati accertati 75.789 casi. Nei sette giorni precedenti, invece, cioè a ridosso delle vacanze di Natale e con tutta l’Italia in zona gialla, i nuovi infetti ammontavano a 80.674.

Dall’inizio della pandemia a oggi sono 2.237.890 i cittadini risultati positivi al Covid. 77.911 sono deceduti, mentre 1.589.590 sono guariti o sono stati dimessi dall’ospedale. Le persone attualmente positive in tutta Italia sono 570.389, di cui 544.489 in isolamento domiciliare. La maggior parte dei positivi (88.044) si trova in Veneto, mentre il numero più alto di cittadini ricoverati a causa del Covid resta in Lombardia (3.436, a cui si aggiungono 466 in terapia intensiva).