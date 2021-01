Nelle ore in cui Germania si appresta a inaugurare la task force per accelerare sulla produzione dei vaccini, i dati sull’andamento dell’epidemia offrono un quadro tutt’altro che confortante. Sono 1.019 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, la seconda cifra più alta dopo le 1.129 vittime del 30 dicembre scorso. Resta elevato anche il numero dei contagi dell’ultima giornata, 21.237, mentre la cancelliera Angela Merkel invita a ridurre al minimo assoluto i contatti.

La Gran Bretagna intanto si appresta a entrare nel suo terzo lockdown e il premier Boris Johnson si è presentato alla Camera dei Comuni per il dibattito sul voto (scontato) alla legge destinata a dare una cornice giuridica al nuovo confinamento. Il governo britannico “intende proteggere i confini” del Regno Unito dalla minaccia di ulteriori contagi in ingresso e di varianti virulente del Covid come quella individuata di recente in Sudafrica, ha detto il premier Tory, annunciando a breve “misure ulteriori per fermare la riammissione del virus” dall’estero. Secondo il Times, le misure introdurranno la necessità di un test negativo obbligatorio, fatto nelle 72 ore precedenti, per chiunque viaggi verso il Regno e forse un secondo tampone all’arrivo. Il capogruppo indipendentista scozzese (Snp), Ian Blackford, ha tuttavia accusato il governo Tory di aver lasciato troppo a lungo i confini sostanzialmente aperti e, sfidando il premier a “imparare dai suoi errori”, ha chiesto di chiuderli ora del tutto salvo “i viaggi essenziali“.

Johnson ha inoltre riferito che in Gran Bretagna 1 persona su 50, vale a dire circa il 2% della popolazione, risulta essere positiva al coronavirus, mentre nell’area di Londra la situazione è ancora più critica con 1 persona su 30 positiva al Covid. Nel frattempo, la campagna vaccinale prosegue e secondo quanto riferito da Johnson, finora sono state vaccinate 1,3 milioni di persone, di cui 650mila con più di 80 anni, circa il 23% degli over-80 del paese. Il leader dell’opposizione laburista, Keir Starmer, ha confermato il sì del suo partito alle misure del governo, pur non lesinando critiche alla strategia di Johnson per il passato. E chiedendo un incremento ulteriore del sostegno pubblico all’economia e al lavoro di fronte ai contraccolpi delle restrizioni, nonché più chiarezza per studenti e insegnanti su una procedura sostitutiva degli esami estivi dopo la chiusura da ieri di tutte le scuole di ogni ordine e grado.