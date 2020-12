In Italia oggi sono morte altre 683 persone che avevano il coronavirus. E i contagi giornalieri non calano, anzi sono più alti, nel confronto con la settimana precedente: oggi ci sono 18236 nuovi casi su 185320 tamponi processati. Giovedì scorsi i positivi accertati furono 16.999 con 171mila tamponi. Il tasso di positività era al 9,9%, oggi è praticamente identico: 9,8%. Ieri i contagi giornalieri sono stati 17.572 su quasi 200mila test, con un rapporto tra positivi e tamponi più basso di un punto percentuale.

Rispetto ai primi 4 giorni della scorsa settimana, in Italia tra lunedì e oggi sono stati effettuati circa 100mila tamponi in più. Si assiste quindi a una ripresa del testing, a cui corrisponde però anche un maggior numero di positivi trovati. Questa settimana sono 62.682 i contagi accertati, oltre 4mila in più rispetto agli stessi giorni della scorsa settimana. Un dato in controtendenza rispetto a quanto era accaduto nell’ultimo mese, quando i nuovi casi sono costantemente calati settimana dopo settimana.

Ora, per dirla con le parole dell’infettivologo Massimo Galli, la “curva scende più lentamente di quanto si sperava”. Il rapporto tra contagi e tamponi oscilla di giorno in giorno, ma di fatto è rimasto stabile rispetto a una settimana fa. Continua invece il calo dei ricoverati in ospedale: oggi sono -470, restano 26.427 pazienti Covid in area medica. Anche i posti letto occupati in terapia intensiva calano di 71 unità, nonostante altri 183 ingressi nelle ultime 24 ore. Le persone che attualmente hanno il virus in Italia sono ancora 635.343, con altri 27.913 guariti.

A livello regionale il Veneto supera nuovamente i 4mila nuovi casi: oggi sono 4.402, di più anche rispetto a 7 giorni fa quando furono 4.197 con lo stesso numero di tamponi. In Veneto anche il maggior numero di morti: 92 in 24 ore. La Lombardia conta invece 68 decessi e 44 nuovi ingressi in terapia intensiva: i contagi giornalieri invece sono 2.730 (frutto di 31mila tamponi). L’Emilia-Romagna registra 1.667 nuovi positivi, più di ieri e più di settimana scorsa nonostante abbia processato meno test.

Il Lazio ha 1.597 nuovi contagi accertati, mentre sopra quota mille c’è anche la Puglia: oggi 1.073 nuovi casi, in calo rispetto a mercoledì e anche a giovedì scorso. La Regione segnala però altri 33 ingressi in terapia intensiva. Altre tre regioni popolose come Campania, Piemonte e Sicilia oggi invece restano sotto i mille casi. Il Piemonte registra però altri 80 morti nelle ultime 24 ore.