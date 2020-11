Rivendica che l’Italia ha ottenuto di inserire la riforma del trattato istitutivo del Mes in una “logica di pacchetto” insieme all’introduzione anticipata, dal 2022, del “common backstop“, cioè una rete di sicurezza per il settore bancario in caso di crisi. E ha portato a casa “revisioni in senso migliorativo” del testo. Spiega che “il raggiungimento di un accordo è di importanza strategica per il rafforzamento dell’unione bancaria e fornire un’ulteriore rete di sicurezza alla stabilità finanziaria”. Rimarca che la crisi da Covid “ridimensiona critiche e dubbi” perché in questo frangente l’Unione europea è diventata più solidale, ha approvato i prestiti Sure per finanziare la cig e il maxi fondo Next Generation Eu (ora però bloccato dai veti di Ungheria e Polonia) mettendo al centro la Commissione e il processo comunitario. Infine il ministro Roberto Gualtieri, collegato con le commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato per riferire sulla riforma del trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità in vista dell’Eurogruppo allargato che dovrà dare il via libera, sottolinea che tutto questo non ha nulla a che vedere con l’effettivo utilizzo della linea di credito pandemica del Fondo. Aspetto su cui come è noto la maggioranza è divisa e su cui ogni decisione “dovrà essere approvata dal Parlamento”. Del resto proprio lunedì il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera ha affermato che “Il Mes non ci serve, l’Italia non ne ha bisogno”. Leggi Anche Il Mes e la riforma che non serve a niente. Jaques Delors Centre: “Il fondo dev’essere completamente ripensato”

La conclusione è che Gualtieri si esprimerà a favore: un eventuale veto dell’Italia non sarebbe “coerente” con la risoluzione del Parlamento del 2019 e avrebbe “ricadute negative”, tanto più che i mercati si aspettano un esito positivo delle trattative Ue. Dopo l’accordo politico in seno all’Eurogruppo, la firma è prevista per il prossimo 27 gennaio “e il Parlamento potrà ovviamente dire quello che vorrà nell’autorizzarla”. Prima di quella data i capi di Stato e di governo ne discuteranno al prossimo Consiglio del 10 e 11 dicembre, appuntamento cruciale per il governo italiano perché il 9 dicembre in Parlamento si voterà una risoluzione in cui il M5s vorrebbe inserire che l’Italia non ha intenzione di chiedere il discusso prestito per il sistema sanitario. Escluderne l’utilizzo è però inammissibile per Pd, Iv e Leu. Anche le opposizioni sono divise, con FI a favore e Lega e Fratelli d’Italia secondo cui “è un cappio” per l’Italia. Di qui la necessità che almeno questo passaggio – l’approvazione della riforma, per cui manca solo il via libera italiano come rimarcato domenica dal presidente del Parlamento Ue David Sassoli – vada liscio. Dai parlamentari collegati in audizione, compresi quelli di maggioranza, arrivano però molte critiche e dubbi.

Per la senatrice del Movimento 5 Stelle Laura Bottici “parlare ancora di modificare il Mes solo su alcuni punti è assurdo. Le modifiche proposte in sede europea quasi un anno fa erano e rimangono sbagliate. Il mondo è cambiato, l’Europa è cambiata”. Il leghista Claudio Borghi ha “diffidato ufficialmente e formalmente” Gualtieri dall’approvare la riforma e dal sostenere che sull’approvazione ha il sostegno del Parlamento, affermando che la riforma comporta “rischi gravissimi” per l’Italia e che “non abbiamo ancora il testo”, che però è disponibile anche sul sito del Senato con le due versioni prima e dopo le modifiche. Mancano invece alcuni documenti di secondo livello “perché non sono ancora stati finalizzati, lo saranno oggi”, ha chiarito il ministro, rispondendo anche a Renato Brunetta, responsabile economico di Forza Italia, che ha chiesto di “conoscere per deliberare”. E, ha detto, “io osservo la mancanza di informazione, non tanto sulla riforma Mes ‘prima fase’, quanto sulle nuove implementazioni che rappresenterebbero, se attuate, un passo in avanti rispetto al passato, e anche rispetto alla risoluzione che lei ha citato, quella del ‘package approach’, dell’unione bancaria e del fondo di risoluzione. Su questo vorremmo vedere i documenti, gli atti e i materiali, che attualmente non sono ancora a disposizione del Parlamento. Non tanto in vista della riunione di oggi dell’Eurogruppo, quanto per la ben più importante riunione del prossimo 10-11 dicembre del Consiglio Europeo”. Leggi Anche La riforma del Mes: una pessima vecchia idea

Anticipo della rete di protezione comune è “opportunità” – Gualtieri dal canto suo ha insistito sui risultati positivi ottenuti dall’Italia durante i negoziati sul nuovo trattato e sul suo contesto. “Originariamente gli interventi erano in sequenza: riforma Mes, valutazione dei rischi, introduzione anticipata del common backstop. Ora invece grazie anche l’iniziativa italiana questi tre momenti coinciderebbero. L’introduzione del common backstop nel 2022 avverrebbe in un contesto di valutazione positiva dello stato di salute del sistema bancario europeo e italiano. E’ un’opportunità da cogliere” perché porterebbe “ad escludere altre misure restrittive o penalizzanti per le nostre banche“. Il ministro non ha mancato di sottolineare che “i rischi non sono solo gli Npl (crediti deteriorati, ndr) ma anche la composizione degli attivi che possono includere anche elementi opachi , i cosiddetti level two e level three“. Un riferimento indiretto ai bilanci di istituti come la tedesca Deutsche bank. Dunque “ci impegneremo perché le decisioni su tutto il pacchetto siano prese oggi e perché i due processi di firma e successiva ratifica del trattato Mes e dell’emendamento di riforma di backstop siano avviati insieme”, ma anche perché “i contributi Edis (l’assicurazione comune sui depositi bancari, ndr) non siano legati alla quantità dei titoli di Stato contenuti nei bilanci bancari”.

Con la modifica del trattato, le risorse del Mes potranno essere usate per sostenere il Fondo di risoluzione unico finanziato dal sistema bancario in caso di risoluzione di un istituto. Le risorse a disposizione del Fondo potrebbero risultare insufficienti in caso di crisi sistemica: di qui la necessità di una “rete” pubblica per ridurre il rischio che l’eventuale crisi di una grande banca avvenga in modo “disordinato”, creano instabilità. L’Italia ha sostenuto fin dall’inizio delle negoziazioni sul meccanismo di risoluzione unico la necessità di prevedere un backstop coinvolgendo il Mes. La riforma prevede che sia introdotto al più tardi entro la fine del 2023, con possibilità appunto di un anticipo a fronte di progressi sul fronte della riduzione dei rischi bancari. Anticipo su cui l’Eurogruppo potrebbe appunto concordare oggi.

Le modifiche sui prestiti e il nodo del debito – Il ministro ha poi passato in rassegna gli altri aspetti della riforma, dall’assistenza finanziaria al nodo della ristrutturazione del debito. La riforma ribadisce che per la concessione di prestiti serve la preventiva valutazione di sostenibilità del debito e vi affianca il criterio della capacità di ripagare il prestito: verifiche che Mes e Commissione dovranno svolgere con un “margine di discrezionalità sufficiente”. Nel caso dei prestiti precauzionali ai Paesi il cui debito non è sostenibile non sarebbe più richiesta la firma di un Memorandum ma solo di una lettera di intenti. Invece i paesi che, pur avendo dei fondamentali economici sani, non rispettano tutti i criteri stabiliti, potranno ottenere una linea di credito “rafforzata”, con memorandum. Inoltre cambia la disciplina delle cosiddette “clausole di azione collettiva” che si attivano in caso di default: nel caso in cui un Paese decida di ristrutturare il debito, per il via libera sarebbe sufficiente un’unica deliberazione dei possessori dei titoli pubblici. Secondo gli oppositori della riforma il solo fatto di evocare la ristrutturazione mette a rischio i Paesi con debiti molto alti.

“Su valutazione di sostenibilità del debito non cambia nulla” – Secondo Bankitalia, “come già avvenuto con l’introduzione delle Cac attuali nel 2013, questa modifica − che non aumenta la probabilità di un default ma riduce l’incertezza relativa al suo esito − potrebbe favorire un calo dei premi per il rischio sul debito sovrano” e “il coinvolgimento del settore privato che rimane strettamente circoscritto a casi eccezionali“. Gualtieri ha sottolineato che non è “in alcun modo richiesta una ristrutturazione del debito per l’accesso”, “spetta allo Stato decidere se attivare le cac, come farlo e come raggruppare titoli e sottotitoli. Per quanto riguarda l’analisi della sostenibilità del debito è stato concordato il principio per cui sia condotta in maniera trasparente e indipendente dalla Commissione in accordo con il Mes che valuterà la capacità di rimborso. Da questo punto di vista non cambia nulla perché è già così nel trattato“, al “Mes non sono assegnati compiti di sorveglianza fiscale” e “i meccanismi decisionali restano immutati”, perché “ai ministri delle finanze che siedono nel board spetterà l’ultima parola su tutte le decisioni rilevanti”. Il Mes, va ricordato, è guidato da un Consiglio dei governatori composto dai 19 ministri delle finanze dell’area dell’euro, che assume all’unanimità tutte le principali decisioni, incluse quelle relative alla concessione di assistenza finanziaria. Inoltre il ministro ha ricordato che “per l’Italia e per tutti gli alti stati membri di recente Commissione Ue, Bce e Mes hanno fatto una valutazione sul debito per i criteri di ammissibilità alla linea pandemica del Mes, e il nostro debito è stato giudicato sostenibile”.

“Rispettata la risoluzione del dicembre 2019” – Gualtieri infine ha specificato che “siamo ampiamente nel perimetro e anche al di là della risoluzione di maggioranza approvata dal Parlamento” nel dicembre 2019, che chiedeva tra l’altro di proseguire nella logica di “pacchetto” con unione bancaria e garanzia dei depositi e chiedeva ovviamente di “escludere qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico“ nonché “interventi di carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di banche e istituti finanziari e ponderazione dei rischi dei titoli di stato attraverso la revisione del loro trattamento prudenziale“. Quanto alla richiesta di “proporre nelle prossime tappe del negoziato sull’Unione bancaria l’introduzione dello schema di assicurazione comune dei depositi (Edis) e di un titolo obbligazionario europeo sicuro (cosiddetto common safe asset – ad esempio eurobond)”, secondo il ministro questo risultato deve considerarsi visto che la Commissione emetterà titoli comuni per finanziare il Recovery fund.