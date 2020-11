Nel 2015 il Bayern Monaco, club in cui lo storico attaccante della Nazionale ha militato per 15 anni segnando 404 gol in 459 partite, aveva fatto sapere che era malato di Alzheimer. "Gli starò vicino, gli parlerò lentamente e guarderemo la tv insieme" per il suo compleanno, ha raccontato la compagna di una vita

Gerd Müller, lo storico attaccante della Nazionale tedesca campione d’Europa nel 1972 e del mondo nel 1974, sta “riposando in attesa della fine”. A pronunciare le tristi parole per tutti gli amanti del calcio e per i fan del bomber bandiera del Bayern Monaco è stata la moglie Uschi Müller parlando al quotidiano Bild alla vigilia del suo 75esimo compleanno.

L’attaccante da 404 gol in 459 gare disputate con la maglia bavarese si trova da tempo ormai in una casa di cura e riceve ogni giorno la visita di Uschi, anche se ormai le sue condizioni lo costringono a una condizione di quasi totale passività. La moglie ha detto che nel giorno del suo compleanno proverà a parlargli “con parole lente e chiare” e guarderà la televisione con lui, come ogni altro giorno. “È stato sempre un combattente, sempre coraggioso, per tutta la vita. E anche ora lo è. Gerd sta riposando in attesa della sua fine. È calmo e pacifico, e non credo che soffra. Spero che non possa pensare al suo destino, con una malattia che priva una persona della sua ultima dignità“, ha raccontato la compagna di sempre.

Il Bayern Monaco, club nel quale il bomber ha militato per ben 15 anni ripagando la fiducia a suon di gol, ha annunciato la sua malattia in occasione del suo 70° compleanno, nel 2015. Rimane ancora imbattuto il suo record di 40 reti in una stagione di Bundesliga con la maglia biancorossa. Müller detiene anche un altro record: è l’unico giocatore ad aver segnato in una finale di Coppa Europa per club, una finale di campionato Europeo e una finale di Coppa del Mondo.