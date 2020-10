Si chiama Brahim Aoussaoui il 21enne di origini tunisine che questa mattina avrebbe fatto irruzione nella cattedrale di Notre-Dame, a Nizza, al grido di “Allah Akbar”, per poi sgozzare due persone e decapitarne una terza. Fonti degli apparati di sicurezza francesi hanno confermato che è arrivato a Lampedusa a bordo di un barchino con altri 20 connazionali il 20 settembre scorso, per poi venire trasferito sulla nave quarantena Rhapsody, così come previsto dai protocolli sanitari anti-Covid. L’imbarcazione ha fatto rotta verso Bari e, conclusa la sorveglianza sanitaria, Aoussaoui è risultato negativo all’ultimo tampone. L’8 ottobre è stato quindi autorizzato a sbarcare e condotto in un Centro per migranti. Qui avrebbe ricevuto un ordine di espulsione dal territorio italiano, ma ancora non se ne conoscono le motivazioni. Su di lui pende anche un’indagine della procura di Agrigento, aperta d’ufficio con l’accusa di immigrazione clandestina così come avviene tutti coloro che sbarcano in Italia. Gli inquirenti francesi e gli 007 italiani sono ora al lavoro per ricostruire i suoi movimenti successivi e le modalità che gli hanno consentito di arrivare oltralpe.

Ad anticipare la notizia che il 21enne è sbarcato in Italia a fine estate è stato su Twitter il deputato dei Républicains Eric Ciotti eletto nel dipartimento di Alpes-Maritimes, al confine con l’Italia. “L’assalitore dell’attentato di Nizza è un tunisino giunto pochissimo tempo fa da Lampedusa”, ha scritto. Per lui, “con la crisi sanitaria e della sicurezza, non va più tollerato nessun ingresso“. “Sospendiamo ogni procedura di asilo e di rilascio dei visti dai Paesi a rischio!”, ha attaccato, ancora prima che venissero rese note altre informazioni sul conto dell’assalitore. Le reazioni non si sono fatte attendere nemmeno in Italia, dove il leader della Lega Matteo Salvini si è spinto a chiedere le dimissioni del capo del Viminale. “Se per l’attentatore di Nizza sono confermati lo sbarco a Lampedusa a settembre, il passaggio da Bari e poi la fuga chiediamo le dimissioni del Ministro dell’Interno Lamorgese”, ha dichiarato. Il capomissione di Mediterranea Saving humans Luca Casarini, invece, sostiene che “solo gente meschina e senza vergogna in questo momento di dolore può pensare di utilizzare le tragedie per la propaganda dell’odio. Come gli avvoltoi si cibano di cadaveri per i loro interessi elettorali, facendo, tra l’altro il gioco dell’Isis“.

Nel frattempo le indagini su Aoussaoui vanno avanti. La sua identità non è ancora confermata formalmente perché gli inquirenti dispongono al momento solo del documento della Croce Rossa, che corrisponde appunto all’identità di Brahim Aouissaoui, ma di nessun altro documento ufficiale. Il suo passato resta per il momento avvolto dal mistero. Secondo fonti citate dall’agenzia France Presse, era stato lasciato libero dal Centro per migranti di Bari con un foglio di via e l’obbligo di lasciare il territorio italiano. Un’altra fonte citata dai media transalpini ha precisato che Aouissaoui non ha mai presentato richiesta di asilo in Francia. Tutti dettagli su cui vuole vederci più chiaro anche il Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ascolterà nei prossimi giorni il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il capo della Polizia Franco Gabrielli. Nel frattempo su di lui ha aperto un’inchiesta anche la Procura della Repubblica di Tunisi. Il 21enne è “sospettato di aver commesso un atto di terrorismo“.