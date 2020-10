Ancora una volta tutti a rincorrere Lewis Hamilton e la Mercedes: anche nel Gp del Portogallo, dove la Formula 1 ritorna dopo 24 anni e gira per la prima volta sul circuito di Portimão. Il britannico, sei volte campione del mondo, punta ora a superare il record di Schumacher e diventare il pilota con più vittorie in F1. Chi può fermarlo? Il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, spera di azzeccare una gara senza errori o imprevisti. Max Verstappen è sempre lì, pronto a sfruttare ogni occasione, ma gli manca ancora qualcosa per poter competere alla pari. La Ferrari come sempre si aggrappa a Leclerc per sperare in un buon piazzamento: il monegasco parto quarto e dovrà correre soprattutto in difesa.

Orario e dove vederla

Il via del Gp torna all’orario quasi tradizionale: lo spegnimento dei semafori in Portogallo è previsto alle 14.10. Per vedere la gara in diretta bisogna avere l’abbonamento a Sky, che sul canale dedicato alla Formula 1 seguirà integralmente la giornata. In chiaro invece sarà possibile vedere il Gran premio in differita alle ore 18.10 sul canale TV8.