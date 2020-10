Paura in pieno centro a Reggio Emilia, quando alle 23.30 di ieri sono stati esplosi alcuni colpi di pistola in piazza del Monte. Tre giovani sono rimasti feriti: uno grave è stato portato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova. Ad aprire il fuoco, ha reso noto la polizia, è stato un cittadino italiano residente in città, con precedenti per stalking. La sparatoria sarebbe nata da una lite per futili motivi. Il responsabile, dopo aver eploso otto colpi, è fuggito facendo perdere le proprie tracce, mentre la folla presente in piazza ha cominciato a scappare in ogni direzione. Poche ore dopo la polizia della Squadra mobile lo ha arrestato, grazie alle testimonianze e ai filmati del sistema di videosorveglianza, e ha posto sotto sequestro l’arma utilizzata, che risulta essere rubata in seguito a un furto in un’abitazione a Reggio Calabria: si tratta di una Beretta 6,35.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, si sono fronteggiate bande di ragazzi, in mezzo alla gente spaventata. Il ventenne è l’unico ricoverato in ospedale, in Rianimazione. Non sarebbe comunque in pericolo di vita: in giornata dovrebbe essere trasferito in un reparto di minore intensità e sarà sciolta la prognosi.

