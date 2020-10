Sono 4.619 i nuovi casi di coronavirus rintracciati nelle ultime 24 ore con 85.442 tamponi, 19mila in meno di domenica. Crescono ancora i malati ricoverati con sintomi (+302) e i contagiati che necessitano di assistenza in terapia intensiva (+32). Diventano così più di 5mila i posti letto occupati da infetti negli ospedali italiani. In un giorno sono 39 i positivi deceduti. Il crollo dei tamponi – addirittura 38.500 in meno rispetto a sabato – porta la curva a piegarsi, ma resta alto il rapporto tra nuovi positivi e tamponi (5,4%, ieri 5,2). Rispetto allo scorso lunedì infatti raddoppia il numero dei casi (furono 2.257) a fronte di un aumento più contenuto dei test (60.241). E soprattutto, come detto, aumenta in maniera notevole la pressione sulle strutture sanitarie.

La Lombardia resta la regione con il maggior incremento di nuovi positivi con 696 casi. La Campania, stabile da due giorni, ne registra 662 seguita da Toscana (466) e Piemonte (454). Oltre 300 i positivi in Lazio (395), Emilia-Romagna (337) e Veneto (315). Mentre la Sicilia si ferma a 298. Superano i 100 contagi anche Liguria (186), Puglia (157), Umbria (148), Sardegna (129) e Abruzzo (117). Nessuna regione è a zero casi e solo il Molise (7) e la Provincia di Trento (2) ne hanno meno di dieci.

I nuovi casi odierni portano a 359.569 le positività accertate al Sars-Cov-2 dall’inizio dell’epidemia. In 240.600 risultano dimessi o guariti (+891), altri 36.205 contagi sono morti. Gli attualmente positivi sono 82.764 – rispetto a domenica 3.689 in più – di cui 77.491 sono in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate con sintomi in reparti Covid sono 4.821 e altri 452 sono assistiti in terapia intensiva: detto degli aumenti nelle ultime 24 ore, guardando all’evoluzione nell’ultima settimana risultano 1.334 malati in più ospedalizzati e 129 contagiati in più in terapia intensiva.

Il quadro regione per regione

Lombardia 696 (ieri 1.032)

Piemonte 454 (409)

Emilia-Romagna 337 (384)

Veneto 328 (438)

Lazio 395 (371)

Campania 662 (633)

Toscana 466 (517 )

Liguria 186 (386)

Puglia 157 (212)

Sicilia 298 (297)

Marche 37 (108)

Trento 2 (39)

Friuli Venezia Giulia 59 (97)

Abruzzo 117 (77)

Sardegna 129 (143)

Bolzano 45 (84)

Umbria 148 (135)

Calabria 53 (35)

Valle d’Aosta 32 (18)

Basilicata 11 (13)

Molise 7 (28)