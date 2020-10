È entrato in pieno giorno in una gioielleria a pochi passi dal Duomo di Milano e, con una pistola in mano, ha rapinato il proprietario, prendendo orologi per un valore di 68mila euro. Dal negozio, in via Orefici 2, è partita la segnalazione al centralino d’emergenza di una rapina in corso a opera di una persona armata. Così i poliziotti sono intervenuti, arrestando l’uomo in flagranza di reato.

L’uomo è un 59enne di nazionalità romena, senza precedenti. Verso le 16 è entrato nella gioielleria con una pistola semiautomatica con colpo in canna. Mentre i colleghi delle Volanti, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine circondavano l’area intorno all’ingresso del negozio, i poliziotti delle Nibbio e del Commissariato Centro sono entrati nella gioielleria dal retro e hanno sorpreso il ladro, fermandolo. I militari hanno trovato la refurtiva in un sacchetto di carta: 12 orologi, tra cui vari Rolex, del valore di circa 68mila euro. L’uomo è stato arrestato per rapina aggravata, porto abusivo d’armi, alterazione d’arma.