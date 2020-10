Gianfranco Micciché partecipa alla Pontida del Sud, l’evento organizzato dalla Lega a Catania per lanciare la volata del partito in Sicilia e sostenere il leader, Matteo Salvini, che proprio a Catania dovrà affrontare l’udienza preliminare del processo che lo vede imputato per abuso d’ufficio e sequestro di persona, in relazione al caso della nave Gregoretti. “La Lega? È difficile litigare con un partito – risponde Micciché interrogato dai cronisti sulle sue recenti esternazioni contro la Lega – . Non ho mai litigato con Salvini per problemi sull’immigrazione ma sul metodo di affrontare alcuni problemi”.

Poco più di un anno fa Gianfranco Micciché, nell’estate 2019 aveva bollato il partito e gli elettori come dei “buzzurri che odiano i siciliani”, mentre esattamente 2 anni fa, nell’ottobre del 2018, condividendo un palco con Davide Faraone, Pierferdinando Casini e Lorenzo Guerini aveva messo una pietra tombale sull’alleanza con la Lega: “Noi con la Lega? Minchiate”. Durante i suoi interventi il presidente dell’Ars ha anche parlato di Coronavirus: “La pandemia in Sicilia non c’è mai stata”. Leggi Anche Caso Gregoretti, Salvini raduna i suoi in attesa del processo tra “verità nascoste” sul Covid-19 e immigrazione. E Berlusconi ai suoi: “Andate”