Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp di Russia. Sul circuito di Sochi il pilota della Mercedes ha preceduto con il tempo di di 1’31″304 la Red Bull di Max Verstappen. Terzo l’altra Mercedes di Valterri Bottas che ha preceduto al Racing Point di Sergio Perez. Quinto Daniel Ricciardo (Renault), sesto Carlos Sainz (McLaren). Questa la fredda cronaca di una qualifica in cui è successo l’imprevedibile, per via dello schianto di Sebastian Vettel, andato a muro dopo un testacoda nei minuti finali del Q2. La conseguente bandiera rossa ha impedito a molto piloti di migliorare il loro tempo, compreso Charles Leclerc che ha ottenuto l’undicesimo posto ed è rimasto quindi fuori dall’ultima sessione di qualifiche. A soffiargli il posto è stato proprio Hamilton, che per un secondo è riuscito a evitare la bandiera a scacchi. L’inglese ha così avuto la possibilità di lottare per la pole position, ottenendo la prima posizione in griglia per la 96esima volta in carriera.

“Ora sono arrabbiato devo calmarmi. In radio mi hanno comunicato di avere un solo secondo di margine, poi mi sono accorto di averne di più”, è stato il commento a caldo di Leclerc dopo la sua esclusione dal Q3 nel Gp di Sochi. “Mi dispiace, è stato un week-end difficile da parte mia, stavo cercando di prendere il ritmo. Avrei preferito partire ottavo piuttosto che scegliere la gomma“. ha aggiunto il pilota della Ferrari. Dopo la qualifica Leclerc era evidentemente furioso e ha avuto un gesto di stizza. Stando al pilota monegasco c’era margine per entrare in pista dopo la bandiera rossa e fare un giro che gli avrebbe permesso di migliorare il suo crono e qualificarsi, come ha fatto proprio Hamilton.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Russia a Sochi che scatterà domani alle ore 13.1o:

1 L. Hamilton

2 M. Verstappen

3 V. Bottas

4 S. Perez

5 D. Ricciardo

6 C. Sainz

7 E. Ocon

8 L. Norris

9 P. Gasly

10 A. Albon

11 C. Leclerc

12 D. Kvyat

13 L. Stroll

14 G. Russell

15 S. Vettel

16 R. Grosjean

17 A. Giovinazzi

18 K. Magnussen

19 N. Latifi

20 K. Raikkonen